Ставрополье серьезно нарастило производство продуктов питания

20 июл. 14:58

Ставропольские компании в первом полугодии произвели пищевых продуктов и напитков на 68,3 млрд рублей, что на 16,3% больше аналогичного периода прошлого года, - сообщили сегодня в пресс-службе комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

"Пищевая промышленность края не только сохранила позиции по производству основных продуктов питания, но и нарастила объемы, в том числе за счет реализации госпрограммы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка". Его доля в краевом промышленном обороте достигает 35%", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Отмечается положительная динамика по производству ряда продовольственных товаров. Это касается выпуска плодоовощных консервов - увеличение на 48% (13,4 млн условных банок); колбасных изделий - на 6,5% (4,8 тыс т); безалкогольных напитков - на 6% (6,4 млн дкл); кисломолочной продукции - на 5,5% (17,7 тыс т); масла растительного - на 1,5% (48 тыс т).

"Наиболее значимые результаты достигнуты в росте объемов производства муки - в 1,4 раза или 183,5 тыс т, и макаронных изделий - в 1,8 раза до 27,7 тыс т, - отметил председатель комитета Денис Полюбин.

Сейчас фактическое производство продуктов питания в Ставропольском крае превышает рекомендуемые объемы потребления – так, по производству мяса и субпродуктов превышение в два раза, по хлебу и хлебобулочным изделиям, крупе, макаронным изделиям и муке - в 1,9 раза, маслу растительному - в 2,8 раза, маслу сливочному - в полтора раза.