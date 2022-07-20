Посол Евросоюза Харцель завершил четырехлетнюю дипломатическую миссию в Грузии

20 июл. 14:52

Посол Европейского союза в Грузии Карл Харцель записал вместе с супругой Метте Харцель видеообращение к гражданам Грузии в связи с завершением дипломатической миссии в стране.

"Большое спасибо за то, что вы сделали нас частью Грузии, потому что Грузия всегда будет нашей частью. В прошлом месяце Евросоюз подтвердил, что у Грузии есть европейская перспектива, и что Грузия является членом семьи европейских наций", - цитирует дипломата "Sputnik Грузия".

По его словам, он гордится тем, что является свидетелем этого исторического момента и верит, что Грузия успешно использует все предоставленные возможности.

В свою очередь, Метте Харцель отметила, что они провели в Грузии четыре назабываемых года. Она обратила внимание на то, что все это время они с мужем чувствовали от людей, которых они встречали в Тбилиси и других частях страны, необыкновенное тепло и доброту. "Большое спасибо, Грузия, за все", - сказала она.

Напомним, швед Карл Харцель занимал пост посла Евросоюза в Грузии с сентября 2018 года. Его место займет представитель Польши Павел Херчински.