IKEA дала онлайн-покупателям больше времени на приобретение своих товаров

20 июл. 14:42

Шведская компания IKEA отменила действующее 15-минутное ограничение для совершения покупок на сайте. Об этом говорится на сайте ритейлера.

При этом ожидание в очереди для перехода на сайт сохраняется. В IKEA отметили, что время ожидания зависит от количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа, передает ТАСС.

В компании также посоветовали не обновлять страницу, чтобы сохранить свое место в очереди. "После перехода на сайт у вас будет достаточно времени, чтобы подобрать товары и совершать покупки, однако при отсутствии активности с вашей стороны через 10-15 минут система может вернуть вас обратно в очередь", - предупредили в IKEA.

Напомним, 18 июля время для покупок на сайте IKEA было ограничено 10-15 минутами, после чего пользователь снова попадал в очередь.