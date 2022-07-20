СМИ: Турция готова рассчитываться с Россией в своей валюте

20 июл. 14:24

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время очередной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным намерен обсудить с ним оплату российских энергоносителей в местной валюте, - пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Обе стороны уже некоторое время работают над этим вопросом: такая мера позволит Анкаре сэкономить золотовалютные резервы, причем местные валюты будут использоваться не только в сделках по энергоресурсам, но и в других платежах, - передает РИА Новости.

Так, что турецкие лиры, полученные Москвой, Россия сможет использовать для закупки турецких товаров, а Турция сможет использовать рубль в качестве валюты для механизма оплаты.

Напомним, в 2021-м году положительное сальдо между Россией и Турцией составило порядка $20 млрд, в нынешнем году объем торговли может вырасти до $50 млрд. С 2019 года Центробанк Турции продал десятки миллиардов долларов для поддержания курса лиры.