ООН собирается разминировать побережье Черного моря

20 июл. 13:58

План Организации Объединенных Наций (ООН) по решению зернового вопроса подразумевает разминирование побережья Черного моря для вывода судов с зерном. Об этом сообщил источник, знакомый с переговорами.

"Конечно же, этот вопрос (вопрос разминирования - прим. ред.) есть, его решение необходимо, чтобы процесс был безопасным", - цитирует его РИА Новости.

Источник отметил, что Турция готова оказать любую помощь и содействие для этого процесса. "Анкара неоднократно предлагала это еще до начала переговорного процесса", - добавил он.

Напомним, на прошлой неделе представители России, Украины, Турции и ООН провели в Стамбуле переговоры по урегулированию "зернового вопроса", по итогам которых глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле. По данным источника, следующая встреча по "зерновому вопросу" состоится 20-21 июля.