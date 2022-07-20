Аксенов: Крым готов запустить поезда в Херсон

20 июл. 14:02

Железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями заработает сразу после согласования всех вопросов безопасности, - заявил глава РК Сергей Аксенов.

"Это сфера Минобороны, ФСБ России, поэтому я здесь ничего сказать не могу. Но у нас уже все готово, инфраструктура есть, путь пробит, все проложено, ждем только "отмашки". Если ее дают сегодня, то завтра уже поедет поезд", – подчеркнул он, передает РБК.

Напомним, возобновить пассажирское железнодорожное сообщение между российским полуостровом и южными регионами Украины планировалось1 июля, но дату перенесли из соображений безопасности.