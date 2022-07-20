Грузия и Туркменистан обсудили реализацию совместных проектов

20 июл. 13:56

В Ашхабаде состоялись переговоры премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Грузии.

В ходе встречи обсуждались перспективы углубления грузино-туркменских отношений, совместные проекты и транзитный потенциал двух стран. Гарибашвили и Бердымухамедов также поговорили о реализации стратегических проектов, призванных "повысить эффективность и безопасность грузоперевозок между Азией и Европой через Каспийское и Черное моря и способствовать развитию межрегиональных связей".

Грузинский премьер подчеркнул, что руководство страны тратит значительные средства на строительство новых автомобильных и железных дорог, а также уделяет большое внимание расширению возможностей морских портов. Он выразил уверенность в том, что Туркменистану будет выгодно использовать коридор к Черному морю через территорию Грузии.

Помимо этого, Гарибашвили и Бердымухамедов затронули вопросы стратегического партнерства в сфере энергетики. Стороны выразили готовность к дальнейшему углублению существующего сотрудничества, передает агентство Anadolu.