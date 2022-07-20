Документы на отремонтированную турбину "Газпрома" "зависли" в Германии

20 июл. 13:47

"Газпром" пока так и не получил от немецкой Siemens официальных документов, позволяющих вернуть из ремонта турбину для компрессорной станции "Портовая" в условиях санкций, хотя подобные гарантии, а также последующий капремонт других двигателей, напрямую влияют на работу "Северного потока", - сообщила российская компания.

"Несмотря на ранее направленные запросы, "Газпром" на сегодняшний день так и не получил от компании Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС "Портовая" в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС. В этих обстоятельствах "Газпром" снова запросил компанию Siemens предоставить такие документы", - сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале, передает РИА Новости.

"Газпром" еще раз напомнил, что гарантированный возврат направленного ранее на ремонт двигателя в условиях санкционных ограничений и последующий капитальный ремонт других двигателей для КС "Портовая" напрямую влияют на безопасную эксплуатацию газопровода "Северный поток".