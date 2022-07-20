О чем договорились Путин, Эрдоган и Раиси по Сирии?

19 июля в Тегеране прошло новое заседание "астанинского формата" по сирийскому кризису с участием президентов России, Ирана и Турции. Такой формат существует с 2017 года, и он направлен на достижение политического урегулирования в Сирии, где с 2011 года идет гражданская война. За последние годы ситуация стабилизировалась. Страна разделилась на три зоны влияния. Север контролирует оппозиция при турецкой поддержке. На северо-востоке находятся курды из группировки YPG – их поддерживают американцы. Остальная, то есть большая часть территорий контролируется правительством президента Башара Асада, а он опирается на военное плечо России и Ирана. Есть также анклав террористов из запрещенной в России группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам" в районе Идлиба.

Хотя Россия с Ираном и Турция поддерживают разные стороны конфликта, общие интересы у них есть. Во-первых, география. Турция и Иран граничат с Сирией. При дестабилизации этой страны есть угроза нового потока беженцев в Турцию и появления курдского государства, у которого будут претензии и на турецкие, и на иранские земли. России мир в Сирии нужен, чтобы не потерять свои военные базы и сохранить влияние на нефтеносном Ближнем Востоке.

По итогам трехсторонней встречи лидеры России, Ирана и Турции сделали совместное заявление. Прежде чем разбирать его, давайте посмотрим на приоритеты каждого из игроков.

Начнем с Ирана. Президент Эбрахим Раиси акцентировал свое выступление на критике США. Он потребовал, чтобы американцы как можно быстрее ушли из Сирии. Раиси обвинил Вашингтон в краже сирийской нефти, которая сконцентрирована в основном на курдских владениях. Досталось и Израилю, который постоянно наносит удары по Сирии, чтобы уничтожать там проиранские прокси, с точки зрения Тель-Авива угрожающие израильской безопасности. Кроме того, Израиль все еще удерживает спорные Голанские высоты. Помимо критики США и Израиля Раиси призвал мир помочь с возвратом миллионов сирийских беженцев на родину и сказал важные слова о политическом урегулировании.

"По прошествии порядка 11 лет с начала кризиса в Сирии Иран по-прежнему убежден, что единственный путь урегулирования — политический", — сказал президент Ирана. Это говорит о том, что Иран не хотел бы продолжения боев Асада с оппозицией. Скорее всего потому, что оппозицию полностью курирует Турция, и любые бои могут вызвать военные действия между Турцией и Ираном. А это не выгодно Тегерану, так как Турция сильно помогает иранской торговле в условиях санкций.

В свою очередь, для Турции приоритетом остается курдский вопрос. На встрече с коллегами Эрдоган попросил Раиси и Путина поддержать новую турецкую операцию против YPG в Манбидже и Тель-Рифаате. Эрдоган считает, что, говоря о борьбе с террористами, нужно иметь ввиду не только запрещенные в России ИГИЛ и "Хайят Тахрир Ашам", но и YPG. По поводу политического урегулирования Эрдоган призвал оживить астанинский процесс и не допустить провал в работе конституционного комитета. Иными словами, Эрдоган намекнул на то, что пора в Сирии создать единую власть с участием и Дамаска, и оппозиции, а в идеале – пусть лучше Асад уйдет в отставку.

Теперь перейдем к тезисам Владимира Путина. Он так же, как и Раиси, сконцентрировался на критике США, которые играют в Сирии "деструктивную роль" и поощряют курдский сепаратизм. Эти слова явно нравятся Эрдогану, но в отличие от него Путин считает, что нефтяные территории за Евфратом должны перейти к правительству Сирии, а не оппозиции под турецких патронажем. Российский лидер также обозначил цель покончить с терроризмом, намекая на ХТШ и ИГИЛ. В случае с "Хайят Тахрир аш-Шам" Москва рассчитывает на усилия Турции, которая пару лет назад обещала решить эту проблему. В вопросе политического решения Путин, подобно Раиси, ставит на дипломатические меры, говорит, что сирийцы должны решить свое будущее сами без вмешательства извне. То есть здесь тоже виден призыв к оппозиции и Асаду найти общий язык.

Суммируя приоритеты каждого из игроков, можно сказать, что для Турции главное – уничтожение YPG и политический транзит, для России и Ирана – мирный путь урегулирования, неделимость Сирии, сохранение Асада у власти и уход США из Сирии. Найти компромисс по всем вопросам сложно, но из совместного заявления видно, что по большинству пунктов он все-таки был найден.

В документе сказано, что Россия, Иран и Турция 1) поддерживают территориальную целостность Сирии, 2) будут бороться с терроризмом, 3) осуждают курдский сепаратизм при поддержке США, как и атаки Израиля, 4) отвергают односторонние санкции против Сирии, 5) выступают за нормализацию ситуации в Идлибе и 6) не видят военного решения сирийского конфликта. Принципиально новых пунктов в заявлении нет, поскольку нужно решить те проблемы, что остаются по сей день. К примеру, ХТШ все еще сидит в Идлибе, и Россия с Ираном ждут действий от Турции. Переговоры между оппозицией и правительством проходят неактивно, поэтому политического урегулирования ждать пока не стоит. Критика США не дает плодов, так как они продолжают воровать сирийскую нефть.

Что касается турецкой операции, то Россия и Иран, осуждая сепаратизм курдов, все-таки не дали Турции зеленый свет на новый удар по сирийскому северу. Иран не хочет усиливать Турцию, а Россия надеется на то, что курды сами примкнут к Асаду. Единственный сиюминутный прогресс может быть связан с доставкой гуманитарных грузов для того, чтобы спасти народ Сирии от голода. В целом, сирийский конфликт уже второй год остается замороженным, и тот факт, что формат "астанинской тройки" все еще существует, дает Ирану, Турции и России возможность сохранить нормальные отношения и сконцентрироваться на других, не менее насущных проблемах – например на Украине, санкциях и вывозе зерна из Одессы.