Туроператоры задолжали российским туристам около 9 млрд рублей

20 июл. 13:32

Долги российских туроператоров перед туристами путешествия, отмененные из-за пандемии коронавируса СOVID-19 и текущей геополитической обстановки, оставляют около 8-9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Оставшийся объем такой задолженности сейчас, по экспертным оценкам, составляет 4-5 млрд рублей, но это не все. В совокупности с "ковидными" турами общий объем обязательств туроператоров перед туристами оценивается аналитиками примерно в 8-9 млрд рублей", - сказано в заявлении.

При этом отмечается, что это весьма ощутимая нагрузка для рынка.

В АТОР обратили внимание на то, ситуация с возвратом средств и заменой туров на равнозначный продукт усугубляется дефицитом авиаперевозки на открытых зарубежных направлениях и невозможностью переноса путевок на множество закрытых направлений. Эксперты подчеркивают, что для того, чтобы до конца 2022 года полностью погасить текущие задолженности туроператоров, необходима прямая поддержка государства.