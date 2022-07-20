Сергей Лавров планирует турне по странам Африки

20 июл. 13:27

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в нынешнем году планирует посетить Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго.

"У нас визиты взаимные ежегодные - где-то раз в год, раз в два года министры иностранных дел посещают африканские страны. Мы стараемся сделать это так, чтобы охватывать как можно больше стран за период двух-трех лет. В этом году будет Египет, будет Эфиопия, будет Уганда и будет Республика Конго. Во всех этих странах у нас есть хорошие традиции, хорошие заделы экономические. Египет - первый наш экономический партнер в Африке, под $5 млрд", - рассказал Лавров в интервью РИА Новости.