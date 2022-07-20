Донские власти будут сотрудничать с Сирией

20 июл. 13:15

Замминистра экономического развития донского региона Роман Шеховцов провел встречу в Ростове-на-Дону с директором по внешним связям экономической палаты при президенте Сирии Самером Отманом, - рассказали в правительстве Ростовской области.

Стороны собираются наладить экономическое сотрудничество в шести сферах - сельском хозяйстве, машиностроении, нефтеперерабатывающей и пищевой промышленности, туризме и науке, - передает "АиФ-Ростов".

Сирия готова поставлять на Дон зерно, сахар, подсолнечное масло, крупы, лес, комплектующие для сельхозтехники, уголь, организованы они будут по воде.

Также власти Сирии хотят, чтобы дети республики отдыхали в российских лагерях.