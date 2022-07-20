В Армении судьи обиделись на Генпрокуратуру

20 июл. 12:59

Высший судебный совет Армении распространил сегодня заявление, в котором подверг критике выражения в адрес судей, опубликованные на сайте Генпрокуратуры. Негодование ВСС вызвала новость от 18 июля с заголовком "Рецидивист совершил новые преступления в результате досрочного освобождения от отбывания наказания в результате необоснованных решений судов".

Высший судебный совет подчеркнул, что в материале на сайте Генпрокуратуры подставлена под сомнение законность судебных вердиктов первой, апелляционной и кассационной инстанций, вступивших в законную силу.

"Высший Судебный Совет считает недопустимым и достойным осуждения подобный стиль действий со стороны государственных органов, поскольку это порочное явление не только лишает судебную власть авторитета, но и создает впечатление, что государственные органы не уважают закон", - приводит заявление судей news.am.

В связи с этим ВСС потребовал от прокуроров "максимальной сдержанности в высказываниях" и корректности и проявления уважения к судебной ветви власти.