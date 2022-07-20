В Египте стартовало строительство АЭС "Эль-Дабаа"

20 июл. 12:55

Сегодня в Египте был дан старт строительству первой в стране АЭС "Эль-Дабаа", в котором принимает активное участие Россия, - сообщили в госкорпорации "Росатом".

На площадке будущей атомной станции состоялась торжественная церемония заливки первого бетона, означающая фактический старт сооружения АЭС, - передает РИА Новости.

АЭС будет построена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 км от столицы Египта Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности.

Общая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт.