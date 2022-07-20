Непогода на время закрыла турмаршруты в Тебердинском нацпарке

20 июл. 12:31

Тебердинский национальный парк в Карачаево-Черкесии временно ограничил посещение туристических экомаршрутов на своей территории из-за непогоды, сообщили сегодня в администрации парка.

"В связи с погодными условиями, подъемом уровня воды в реках и высокой вероятностью схода селей, посещение маршрутов - экологических троп, - временно приостановлено", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Такое решение принято для обеспечения безопасности населения до улучшения погодных условий.

Ранее ГУ МЧС России по КЧР предупредило о возможном сходе селей и подъеме уровня воды в реках региона после продолжительного дождя, было объявлено экстренное предупреждение.