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Непогода на время закрыла турмаршруты в Тебердинском нацпарке

Непогода на время закрыла турмаршруты в Тебердинском нацпарке

Тебердинский национальный парк в Карачаево-Черкесии временно ограничил посещение туристических экомаршрутов на своей территории из-за непогоды, сообщили сегодня в администрации парка.

"В связи с погодными условиями, подъемом уровня воды в реках и высокой вероятностью схода селей, посещение маршрутов - экологических троп, - временно приостановлено", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Такое решение принято для обеспечения безопасности населения до улучшения погодных условий.

Ранее ГУ МЧС России по КЧР предупредило о возможном сходе селей и подъеме уровня воды в реках региона после продолжительного дождя, было объявлено экстренное предупреждение.

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