К чему приведет тегеранская встреча Путина и Эрдогана?

20 июл. 12:15

Накануне впервые с начала спецоперации России на Украине состоялся визит российского президента Владимира Путина в дальнее зарубежье (первый международный визит состоялся тремя неделями раньше, когда Путин принял участие в VI Каспийском саммите в Ашхабаде) – он прибыл в Тегеран для масштабных переговоров по Сирии в "астанинском формате" с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Стоит напомнить, что личной встречи с российским лидером Эрдоган добивался с самого начала года, когда только начала подниматься напряженность вокруг Украины и российских предложений по безопасности. В течение полугода Кремль неизменно подчеркивал высокую оценку миротворческой позиции Анкары по украинским событиям, однако визит Путина в Турцию так и не состоялся – прежде всего потому, что с апреля Киев прекратил переговоры с Москвой, и использование переговорной площадки в Стамбуле возобновилось только на прошлой неделе встречей делегаций по вопросу вывоза зерна из Черного моря.

Однако встреча Путина и Эрдогана в новейших условиях трансформации всей системы международных отношений все-таки требовалась, и потому в качестве центральной темы для ее организации было выбрано то направление работы, которое прямо затрагивает интересы и России, и Турции (а также Ирана) – Сирия. При этом двусторонние переговоры двух лидеров были не менее важны, чем трехстороннее заседание, определившее дальнейшие усилий заинтересованных сторон по урегулированию сирийского кризиса.

Как сказано в итоговом заявлении Владимира Путина по итогам двусторонней встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом, главы государств прежде всего констатировали динамичное развитие российско-турецкого взаимодействия по множеству направлений. "Обсуждалась и проблематика продовольственной безопасности и сотрудничества по облегчению поставок и российского, и украинского зерна на мировые рынки. Выражено удовлетворение состоявшейся 13 июля встречей на этот счет в Стамбуле. Хотел бы выразить признательность иранским и турецким партнерам за содержательные и продуктивные переговоры", - подчеркнул президент России.

На открытой части встречи с турецким лидером Владимир Путин отметил, что отношения России и Турцию развиваются, "несмотря ни на что", и товарооборот растет значительными темпами. "Я хочу вас поблагодарить за ваши посреднические усилия, за предоставление турецкой площадки для переговоров по проблемам по проблемам вывоза зерна через Черное море. При вашем посредничестве мы продвинулись вперед.

Безусловно, много вопросов и по сирийскому урегулированию. Но и перспективные крупные двусторонние проекты движутся, развиваются. В поле нашего зрения находится и другой важный вопрос – урегулирование карабахской проблемы; недавно встречался в рамках Каспийского саммита с президентом Азербайджана. У нас очень большая повестка дня", - очертил он основной круг турецко-российских вопросов.

На пресс-конференции российский лидер отметил и посреднические усилия Эрдогана по Украине. "Президент Эрдоган много делает для того, чтобы создать необходимые условия с целью нормализации ситуации. На переговорах в Стамбуле мы фактически достигли соглашения, осталось его только парафировать, но, как известно, после этого – и после того, как наши войска отошли из центра Украины – киевские власти отказались от исполнения соглашения. Что касается усилий Турции, как и предложений других стран, например, Саудовской Аравии и ОАЭ, то мы всем нашим друзьям, заинтересованным в урегулировании кризиса, благодарны за то, что они предоставляют свои возможности. Большое им за это спасибо", - заключил Владимир Путин.

При этом каких-либо иных заявлений с российской стороны по итогам двусторонних переговоров сделано не было. Скорее всего, на саммите в "астанинском формате" было решено сделать упор в практических договоренностях на решении проблемы Сирии, что вылилось, в частности, в заявление о необходимости устранить США с сирийского севера, однако в дальнейшем стоит ожидать и публикации каких-либо новшеств в российско-турецких связях. Так, Bloomberg уже сегодня пишет, что Москва и Анкара займутся переводом торговли углеводородами на лиры и рубли, и это только первая возможная утечка того, о чем могли договориться Путин и Эрдоган в Тегеране.

Жесткая конфронтация Запада с Россией побуждает и российское государство, и российский бизнес интенсифицировать сотрудничество с другими регионами, переориентировать свои интересы и политику, прежде всего, на крупные и сильные государства, контакты с которыми уже дают значительный позитивный эффект и способны дать еще больше. Турция – один из очевидных надежных партнеров России в нарождающейся конфигурации международных отношений, поэтому Путину и Эрдогану есть не только о чем поговорить, но и о чем договориться. Что именно изменится в российско-турецких отношениях, вероятно, мы сможем увидеть в ближайшее время.