РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Источник: Турция, Россия, Украина и ООН могут провести переговоры на этой неделе

Источник: Турция, Россия, Украина и ООН могут провести переговоры на этой неделе

На этой неделе в Стамбуле может пройти встреча представителей Турции, России, Украины и ООН, посвященная зерновому коридору. Об этом сообщил источник в Анкаре.

"Предполагается, что они (переговоры) состоятся на этой неделе, возможно, в четверг", - цитирует его ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе представители России, Украины, Турции и ООН провели в Стамбуле переговоры по урегулированию "зернового вопроса". Глава Минобороны Турции Хулуси Акар рассказал 18 июля о достижении договоренности по созданию зернового коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции по Черному морю. По данным источника, следующая встреча по "зерновому вопросу" состоится 20-21 июля.

1290 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version