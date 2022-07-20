Таганрогские реставраторы завершили работы во дворце Алфераки

20 июл. 12:13

В Таганроге завершили работы по реставрации дворца Алфераки, который является объектом культурного наследия федерального значения – теперь он готов для современного использования, - сообщили в правительстве региона.

Работы шли более двух лет, на них выделили 185,6 млн рублей из федерального бюджета.

Здание было построено в 1848 году по проекту архитектора Андрея Штакеншнейдера и сразу стало центром культурной жизни приморского города, а после революции в нем открыли музей. Каждый год его посетителями становились порядка 200 тыс человек, передает "АиФ-Ростов".

В ходе реставрационных работ в здании был обновлен фасад, а также интерьеры, уложен паркет. Второй этаж и Александровский зал позолотили, а также обустроили гранит веранды внутреннего дворика.