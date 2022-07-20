В Крыму учредили российское движение детей и молодежи

20 июл. 12:03

В международном детском центре "Артек" в Крыму сегодня прошло учредительное собрание российского движения детей и молодежи, - сообщила председатель собрания Ирина Антонова.

"Приняли решение об учреждении и устав. Теперь документы будут переданы в министерство юстиции для регистрации, дальше пойдет процесс формирования региональных отделений", - рассказала Антонова, передает "Инетрфакс".

Движение объединит все детские общественные организации, возраст участников которых колеблется от 6 до 18 лет. Название движению пока не выбрано.

В учредительном собрании приняли участие руководители и представители крупнейших детских общественных организаций и движений федерального и регионального уровней, а также представители администрации президента РФ и федеральных органов власти. В числе учредителей движения - АНО "Большая перемена", Российское движение школьников, "Юнармия" и другие организации.