Каждый пятый россиянин играет в видеоигры

20 июл. 11:57

В видеоигры играют 23% жителей России. Об этом говорится в исследовании, проведенном Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Чаще всего этим занимаются люди от 18 до 24 лет (56%). Гражданам от 25 до 34 лет игры чуть менее интересны (34%), а реже всего играют люди старше 60 лет (10%).

В исследовании также сказано, что мужчины выбирают такой вид развлечения чаще, чем женщины (34% против 13%).

Кроме того, сообщается, что россияне преимущественно играют в видеоигры на компьютерах (45%) и мобильных телефонах (44%). На ноутбуках это делают 16% жителей страны, на планшетах - 8%, на игровых приставках - 5%, передает РИА Новости.