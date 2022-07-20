Из Центральной Азии исчезают дикие яблони 

Дикая яблоня включена в списки деревьев, находящихся на гран исчезновения, в Казахстане, Киргизии и Китае. Согласно новому исследованию, деятельность человека и изменение климата угрожают яблоням исчезновением к концу этого столетия из региона Центральной Азии, где они когда-то и появились.

Eurasianet пишет, что яблони исчезнут в естественной среде произрастания: в горах восточной Центральной Азии, в том числе в Алма-Ате, названной в честь яблока. Чжунпин Тянь из Восточно-китайского педагогического университета в Шанхае вместе со своими коллегами изучал тысячи диких яблонь (Malus sieversii) по всей Центральной Азии, чтобы понять, каким образом рост температуры и тенденции землепользования влияют на географический ареал прародителя ”Макинтош” и ”Гренни Смит”. В статье ученых, опубликованной в прошлом месяце в журнале Diversity, говорится, что после распада Советского Союза 70% ареала этих сортов было утрачены. Предпринимаемых на данный момент усилий по защите вида недостаточно, чтобы обратить тенденцию вспять.

Авторы исследования создали модель изменения ареала диких яблонь в ближайшие десятилетия. Поскольку ”рост температуры - главный фактор, влияющий на распространение дикой яблони”, а Центральная Азия прогревается быстрее, чем планета в целом, к середине столетия ареал переместится на 118-167 км на север и поднимется на 200 м выше в горы.

Власти пытаются защитить яблони, препятствуя неконтролируемому освоению земель, сельскохозяйственному их использованию и вырубке лесов. Согласно исследованию, правительства защищают 13% ареала, где распространены дикорастущие виды плодовых деревьев. Однако Центральная Азия всё равно страдает от изменения климата. Авторы исследования прогнозируют, что ”дикие яблони исчезнут в Жамбыльской области Казахстана, в Таджикистане и Узбекистане”. В Киргизии ареал защищаемых территорий уменьшится на 78%. Расширение зоны произрастания будет происходить в Казахстане и китайском Синьцзяне.

Для выживания всем видам необходимо генетическое разнообразие. Обмен генами редко происходит среди фрагментированных популяций диких яблонь. Таким образом, усилия по защите обречены на провал в ряде регионов.

Горы Центральной Азии славятся биологическим разнообразием. Там находится один из важнейших центров происхождения и разнообразия фруктовых деревьев умеренного климата, включая абрикос и грецкий орех. Утрата любого из видов - настоящая трагедия, чреватая также и экономическими последствиями. Фруктовые деревья исчезают из одного из самых продуктивных фруктовых регионов Азии. Экспорт фруктов - важный источник твердой валюты для Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.