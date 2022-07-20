Лето вернется в столичный регион к концу недели

20 июл. 11:40

Уже к предстоящим выходным в столичный регион вернется жаркая июльская погода - днем будет около 30 градусов тепла и без существенных осадков, - сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"При переменной облачности у нас существенных осадков не ожидается, ночи станут заметно теплее – до 15 - 17 градусов, дневная температура в столице - около 30 градусов. К нам вернется жаркая июльская погода", - рассказала Позднякова, передает РИА Новости.

Погоду будет определять гребень антициклона, атмосферное давление подрастет, облаков будет меньше, - добавила синоптик.