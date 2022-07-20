Жителям Грузии рассказали, как вести себя в лесу

20 июл. 11:33

Жителям Грузии напомнили о необходимости соблюдения правил поведения в лесу в пожароопасный период.

В министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства отметили, что из-за высокой температуры лето является особенно опасным периодом для возникновения пожаров. "Министерство призывает граждан следовать правилам безопасности в лесу и соблюдать запреты, связанные с обустройством мест для пикника", - сказано в заявлении.



В ведомстве обратили внимание на то, что на территории государственного леса разводить огонь запрещено под кронами деревьев, в растущем еловом лесу, а также в местах, где был пожар. На остальных территориях леса костер можно разводить только в том случае, если там заранее обустроено специальное место. Для правильной подготовки места для костра необходимо в радиусе 1,5 метра очистить территорию от травы, листьев и хвороста.

В министерстве подчеркнули, что правонарушителям грозит не только административное, но и уголовное наказание. В частности, в случае повреждения, уничтожения леса или посева, правонарушителям предстоит заплатить штраф в размере от 170 ($86) до 300 ($102) лари. Их также могут наказать исправительными работами сроком до 2 лет или же лишить свободы на 2 года. Повреждение, уничтожение леса или посевов взрывом, или другим опасным методом карается лишением свободы от 4 до 8 лет, передает "Sputnik Грузия".