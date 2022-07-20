Коронавирус в России снова бьет рекорды

20 июл. 11:25

Число новых заболевших коронавирусом в России снова бьет рекорды: за минувшие сутки количество заболевших выросло на 5 685, против 4 200 днем ранее, - сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Таким образом число новых выявленных случаев стало максимальным со 2 мая, когда зафиксировали 6 207 заболевших, - передает ТАСС.

Число летальных исходов за последние сутки составило 37 против 44 днем ранее, всего с начала пандемии - 381 997.

Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 504 729 случаев заражения.