РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Турция планирует вернуться к разведке газа в Средиземноморье в августе

Турция планирует вернуться к разведке газа в Средиземноморье в августе

Турция намерена в августе возобновить разведку газовых месторождений в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщил сегодня вице-президент страны Фуат Октай в интервью телеканалу NTV.

"В начале августа буровое судно "Абдулхамид Хан" приступит к разведочным работам", - цитирует его ТАСС.

Вице-президент Турции также отметил, что Анкара примет ряд мер на случай возможных провокаций в районе планируемых работ.

Напомним, "Абдулхамид Хан" станет четвертым турецким судном, которое займется разведкой газовых месторождений в Восточном Средиземноморье.

815 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version