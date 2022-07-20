Турция планирует вернуться к разведке газа в Средиземноморье в августе

20 июл. 10:58

Турция намерена в августе возобновить разведку газовых месторождений в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщил сегодня вице-президент страны Фуат Октай в интервью телеканалу NTV.

"В начале августа буровое судно "Абдулхамид Хан" приступит к разведочным работам", - цитирует его ТАСС.

Вице-президент Турции также отметил, что Анкара примет ряд мер на случай возможных провокаций в районе планируемых работ.

Напомним, "Абдулхамид Хан" станет четвертым турецким судном, которое займется разведкой газовых месторождений в Восточном Средиземноморье.