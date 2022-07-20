РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Франция, стоя на пороге энергетического кризиса, ждет помощи ОАЭ

CNN
Франция, стоя на пороге энергетического кризиса, ждет помощи ОАЭ

Франция переживет энергетический кризис: Россия продолжает ограничивать поставки в Европу, а жара увеличивает спрос на газ, необходимый для охлаждения помещений. Тем не менее Париж сумел заручиться поддержкой, по крайней мере, временной. 

Как сообщает CNN, эмир Абу-Даби, шейх Мухаммед ибн Зайд Аль Нахайян, ставший в мае президентом Объединенных Арабских Эмиратов, приземлился в столице Франции, чтобы обсудить будущее энергетики с президентом страны Эмманюэлем Макроном. Это первый визит лидера ОАЭ во Францию с 1991 года, и первый зарубежный визит шейха Мухаммеда с момента вступления в должность президента.

”Думаю визит - жест признательности Франции, выступающей в качестве надежного партнера ОАЭ”, - говорит Энн Гадель, эксперт по Персидскому заливу из Обсерватории БВСА Фонда Жана Жореса. Париж и Абу-Даби подписали соглашение, в рамках которого дизельное топливо будет поставляться из ОАЭ во Францию, сообщает источник из Елисейского дворца. По его словам, Макрон и шейх Мухаммед хотят создать фонд для климатических проектов и изучить инвестиционные возможности в энергетическом секторе обеих стран, в том числе для финансирования гидроэнергетики, ядерной энергетики и возобновляемых источников. ”Опасения Франции касаются экономических последствий спецоперации на Украине, - говорит Энн Гадель. - Едва ли речь идет об увеличении производства в ОАЭ, учитывая, что уровень добычи страны регулируется в формате ОПЕК+”. 

Послание для США 

Визит шейха Мухаммеда состоялся после того, как американский президент Джо Байден посетил Саудовскую Аравию на фоне стремления западных стран убедить Эр-Рияд и ОАЭ в необходимости увеличить добычу, чтобы снизить давление на цены, возросшие в связи с российской спецоперацией на Украине. Европа всё больше переживает за энергетические поставки из-за опасений в отношении того, что Россия не возобновит работу трубопровода ”Северный поток 1” - ключевой артерии, по которой российский газ отправляется в ЕС. 

”Возможно, что визит - послание традиционному союзнику ОАЭ, США, в связи с их выходом из региона. Америка больше не рассматривается как надежный партнер. Елисейский дворец много преимуществ может получить в связи с визитом лидера ОАЭ”, - считает Гадель. 

Политика ОАЭ и Франции сходится по серьезным вопросам безопасности, связанным с Ливией и Ливаном. В прошлом году Франция заключила с ОАЭ самый крупный зарубежный контракт на поставку самолетов ”Рафаль” стоимостью $19 млрд незадолго до того, как арабское государство приостановило соглашение с США на приобретение F-35.

”ОАЭ и Франция будут продолжать изучать возможности для дальнейшего сотрудничества в таких сферах, как возобновляемые источники и будущее энергетики, занимающих важное место в повестке нашего президента”, - заявил советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш. Он сообщил, что ОАЭ перенаправляют нефтяные поставки с Дальнего Востока в Европу, добавив, что страны Персидского залива инвестируют ”в дополнительные мощности”, чтобы удовлетворить мировой спрос на фоне российской спецоперации на Украине. По его словам, все решения принимаются в рамках ОПЕК+, и ОАЭ будут придерживаться политики картеля. 

”Выбор Франции в качестве первого зарубежного пункта назначения совершенно осознанный”, - сказал Гаргаш, подчеркнув ”сильные исторические” связи между двумя государствами. 

1030 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

Лента новостей

Видео

English version