Франция, стоя на пороге энергетического кризиса, ждет помощи ОАЭ

Франция переживет энергетический кризис: Россия продолжает ограничивать поставки в Европу, а жара увеличивает спрос на газ, необходимый для охлаждения помещений. Тем не менее Париж сумел заручиться поддержкой, по крайней мере, временной.

Как сообщает CNN, эмир Абу-Даби, шейх Мухаммед ибн Зайд Аль Нахайян, ставший в мае президентом Объединенных Арабских Эмиратов, приземлился в столице Франции, чтобы обсудить будущее энергетики с президентом страны Эмманюэлем Макроном. Это первый визит лидера ОАЭ во Францию с 1991 года, и первый зарубежный визит шейха Мухаммеда с момента вступления в должность президента.

”Думаю визит - жест признательности Франции, выступающей в качестве надежного партнера ОАЭ”, - говорит Энн Гадель, эксперт по Персидскому заливу из Обсерватории БВСА Фонда Жана Жореса. Париж и Абу-Даби подписали соглашение, в рамках которого дизельное топливо будет поставляться из ОАЭ во Францию, сообщает источник из Елисейского дворца. По его словам, Макрон и шейх Мухаммед хотят создать фонд для климатических проектов и изучить инвестиционные возможности в энергетическом секторе обеих стран, в том числе для финансирования гидроэнергетики, ядерной энергетики и возобновляемых источников. ”Опасения Франции касаются экономических последствий спецоперации на Украине, - говорит Энн Гадель. - Едва ли речь идет об увеличении производства в ОАЭ, учитывая, что уровень добычи страны регулируется в формате ОПЕК+”.

Послание для США

Визит шейха Мухаммеда состоялся после того, как американский президент Джо Байден посетил Саудовскую Аравию на фоне стремления западных стран убедить Эр-Рияд и ОАЭ в необходимости увеличить добычу, чтобы снизить давление на цены, возросшие в связи с российской спецоперацией на Украине. Европа всё больше переживает за энергетические поставки из-за опасений в отношении того, что Россия не возобновит работу трубопровода ”Северный поток 1” - ключевой артерии, по которой российский газ отправляется в ЕС.

”Возможно, что визит - послание традиционному союзнику ОАЭ, США, в связи с их выходом из региона. Америка больше не рассматривается как надежный партнер. Елисейский дворец много преимуществ может получить в связи с визитом лидера ОАЭ”, - считает Гадель.

Политика ОАЭ и Франции сходится по серьезным вопросам безопасности, связанным с Ливией и Ливаном. В прошлом году Франция заключила с ОАЭ самый крупный зарубежный контракт на поставку самолетов ”Рафаль” стоимостью $19 млрд незадолго до того, как арабское государство приостановило соглашение с США на приобретение F-35.

”ОАЭ и Франция будут продолжать изучать возможности для дальнейшего сотрудничества в таких сферах, как возобновляемые источники и будущее энергетики, занимающих важное место в повестке нашего президента”, - заявил советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш. Он сообщил, что ОАЭ перенаправляют нефтяные поставки с Дальнего Востока в Европу, добавив, что страны Персидского залива инвестируют ”в дополнительные мощности”, чтобы удовлетворить мировой спрос на фоне российской спецоперации на Украине. По его словам, все решения принимаются в рамках ОПЕК+, и ОАЭ будут придерживаться политики картеля.

”Выбор Франции в качестве первого зарубежного пункта назначения совершенно осознанный”, - сказал Гаргаш, подчеркнув ”сильные исторические” связи между двумя государствами.