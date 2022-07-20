Азербайджан начнет записывать топонимы Армении в восстановленных документах азербайджанскими названиями

20 июл. 10:54

Правительство Азербайджана внесло поправки в постановление "Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов, связанных с применением Семейного кодекса Азербайджанской Республики". Согласно новым правилам, топонимы на территории Армении в официальных документах будут записываться азербайджанскими названиями.

Поправки действуют в случае необходимости восстановить документ – если оказывается невозможным получить запись акта о гражданском состоянии, составленную за рубежом или информацию о ней.

В таком случае в восстановленный акт гражданского состояния, составленный на территории Армении, топонимы будут записаны в соответствии с рекомендациями Национальной академии наук Азербайджана и историческими азербайджанскими названиями этих мест.

При этом полагающееся уведомление о восстановлении записи об акте гражданского состояния в органы регистрации в Армении направляться не будет.