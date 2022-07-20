Источник: ООН сформирует безопасные маршруты для сухогрузов с зерном

20 июл. 10:48

Механизм ООН по "зерновому вопросу" подразумевает транспортировку судов с зерном по безопасным маршрутам, они уже определены, - сообщил источник, знакомый с переговорами.

"План ООН подразумевает формирование безопасных маршрутов судов. Мы понимаем, что для разминирования портов нужно время, но решать кризис надо в оперативном порядке: согласно предложению ООН, планируется создать безопасный морской коридор, маршруты, в территориях, которые безопасны, где нет мин", - рассказал собеседник, цитирует его РИА Новости.

На вопрос, определены ли эти маршруты, источник ответил утвердительно, но отказался называть конкретные порты. "Это технические вопросы, которые еще согласуются. Все узнаете в итоговом документе", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", по итогам которых министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, и на текущей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".