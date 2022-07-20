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Кыргызстан начал покупать нефтепродукты из России за рубли

Кыргызстан начал покупать нефтепродукты из России за рубли

Глава Минэкономики Кыргызстана Данияр Амангельдиев сообщил сегодня, что республика почти полностью перешла на расчеты в рублях в торговле с Россией: теперь она будет покупать за российскую валюту нефтепродукты.

"Одной из немногих групп товаров, где оплата производилась в долларах США, оставались горюче-смазочные материалы. Недавно было решено о переводе расчетов с РФ за них в рублях", - приводит его слова ТАСС.

Амангельдиев отметил, что российский рубль существенно укрепился, из-за чего цены на бензин и дизтопливо в Кыргызстане выросли, так как их поставщиком в республику является именно Россия.

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