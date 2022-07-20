Узбекистан и Иран готовят новые стартап-проекты

20 июл. 10:33

У Ирана и Узбекистана появятся стартап-проекты на сумму $2 млн, - сообщили сегодня на форуме "Узбекистан-Иран: наука и инновации", организованном министерством инновационного развития Узбекистана совместно с министерством науки, исследований и технологий Ирана.

Участники форума обсудили вопросы экономического сотрудничества, культурно-гуманитарных отношений между двумя странами, - передает Sputnik Узбекистан.

Напомним, сейчас товарооборот между двумя странами составляет более $400 млн, в Узбекистане действуют около 400 предприятий с участием иранских инвестиций.