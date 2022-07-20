Жителей одного из сел в Кабардино-Балкарии защитят от подтоплений

20 июл. 10:29

На реке Эшкакон в Кабардино-Балкарии в рамках госпрограммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов" проведут капитальный ремонт двух дамб общей протяженностью 3376 метров. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что ремонт дамб у села Джага Малокарачаевского района позволит защитить от подтоплений 1,4 тыс человек с домовладениями и приусадебными участками.

Отмечается, что общая площадь территории затопления составляет порядка 55 га, в зоне возможного подтопления также находятся школа, мечеть, администрация сельского поселения, дом культуры, детский сад, магазин.

В Минприроды также сообщили, что ремонт позволит предотвратить ущерб от негативного воздействия вод в размере более 1 млрд рублей.

Завершить ремонтные работы планируется в 2024 году, передает ТАСС.