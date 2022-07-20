В России будет посольство ЛНР

20 июл. 10:15

Правительство Луганской Народной Республики (ЛНР) сегодня постановило открыть представительство в России, - сообщила пресс-служба кабинета министров.

"В связи с установлением дипломатических отношений с Российской Федерацией учредить посольство Луганской Народной Республики в Российской Федерации (г. Москва). Установить штатную численность посольства в количестве 18 штатных единиц за счет общей численности работников загранучреждений министерства иностранных дел Луганской Народной Республики", - говорится в тексте, передает ТАСС.

Министерству финансов ЛНР поручено в полном объеме выделить необходимые суммы для аренды, приобретения или строительства служебных и жилых помещений представительства, а также для приобретения автомобилей, обеспечения мебелью и инвентарем.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.