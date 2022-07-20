Россия достроит последний участок МТК "Север-Юг" в Иране

20 июл. 10:02

Президент России Владимир Путин в ночь на среду сообщил, что РЖД достроит последний участок международного транспортного коридора "Север-Юг" на территории Ирана. Президент отметил, что по уже проложенным путям на днях пошел пробный железнодорожный состав.

"Есть один конкретный участок Решт-Астара на иранской территории, 146 километров. В строительстве этого участка заинтересован Азербайджан. Недавно мы встречались с президентом Алиевым в рамках Каспийского саммита, это обсуждали. В этом заинтересован Иран, и наши иранские партнеры сейчас подтвердили это. И Россия в этом заинтересована, потому что мы будем с севера России, из Петербурга, прямо выходить в Персидский залив. Очень интересный и перспективный маршрут", - прежде всего сказал Владимир Путин.

"Вопрос заключается в том, чтобы построить этот участок. Российская сторона готова это сделать. Нам нужно договориться об условиях этого строительства. Мы сейчас в общих чертах поговорили с иранскими нашими партнерами и друзьями; повторяю: с Азербайджаном выяснили. Надеюсь, мы сейчас приступим просто к конкретной работе. Потом, сама работа для нас интересная, по сути, это экспорт наших услуг для РАО "РЖД"", - обратил внимание президент России.