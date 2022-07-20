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Правительство РФ рассмотрит вопросы эффективности параллельного импорта

Правительство РФ рассмотрит вопросы эффективности параллельного импорта

Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин направил запрос в правительство об эффективности "параллельного импорта" и его влиянии на динамику товарооборота, документ направлен на имя вице-премьера – министра промышленности РФ Дениса Мантурова.

"В рамках осуществления парламентского контроля прошу вас поручить проанализировать эффективность принятых решений о разрешении "параллельного импорта" и предоставить информацию о динамике объемов товарооборота по отдельным товарам (группам товаров), цен на них, в том числе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также планируемых сроках замещения соответствующих импортных товаров отечественными, локализации производства отдельных компонентов, субстанций и веществ на территории Российской Федерации",- подчеркивается в письме, передает РИА Новости.

По результатам анализа Топилин просит проинформировать о проблемах, возникающих при реализации данного механизма, и путях их решения - "В том числе необходимости принятия законодательных и нормативных правовых актов, направленных, с одной стороны, на удовлетворение потребности экономики и населения, а, с другой стороны, на стимулирование производства импортируемых товаров на территории Российской Федерации",- говорится в письме.

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