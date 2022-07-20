Кутаиси закроет в октябре аэропорт Давида Агмашенебели

20 июл. 9:46

Как сообщили в Объединении аэропортов Грузии, с 10 по 24 октября в Кутаиси будет закрыт аэропорт имени Давида Агмашенебели. В воздушной гавани города пройдет ремонт 2,5-километровой взлетно-посадочной полосы.

В ОАГ уточнили, что еще неизвестно, кто будет ремонтировать ВПП – на данный момент лишь объявлен тендер на $2,8 млн. Ремонт профинансирует сам аэропорт.

Директор ОАГ Тамар Арчвадзе уточнила, что ремонт является плановым.

В эти две октябрьские недели рейсы вместо Кутаиси будут перенаправляться в другие грузинские города, часть из них могут быть отменены.