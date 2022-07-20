Россияне предпочли пляжному отдыху железнодорожные круизы по стране

20 июл. 9:45

В России в нынешнем году отмечается рекордный спрос на железнодорожные круизы, - сообщает АТОР.

Каждый 12-й тур по стране, который покупают сейчас в агентствах, совершается на поезде, и чаще всего в такие путешествия ездят семейные пары без детей, - отмечают туроператоры. Самые популярные направления - Кавказ и Карелия, передает РИА Новости.

Такой спрос объясняется новизной и комфортностью самого формата, который, к тому же, позволяет сэкономить время - ведь сон, отдых и приемы пищи проходят в пути. Также в таких турах насыщенная экскурсионная программа, за которую не нужно доплачивать.