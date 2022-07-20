Посольство США в Ереване набирает волонтеров для помощи американцам в Армении

20 июл. 9:34

Американское посольство в Ереване объявило новый набор волонтеров из местного населения для помощи находящимся в Армении гражданам США.

Волонтеры должны будут находиться на постоянной связи с американцами в Армении, сообщать им "информацию о текущих событиях в районе их проживания и организациях", помогать только что прибывшим зарегистрировать в программе Госдепартамента для путешественников и участвовать в их поисках, если кто-то из граждан США пропадет во время ЧС.

Согласно объявлению посольства США, волонтерам придется вести список телефонных номеров, физических и электронных адресов американцев в Армении, составлять для них маршруты эвакуации и помогать в эвакуационных мероприятиях, перевозить пострадавших граждан США в больницы на своем транспорте.