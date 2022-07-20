В столичном регионе будет холодно, пасмурно и сыро

20 июл. 9:33

Сегодня в столичном регионе установится холодная облачная погода с дождями, а воздух прогреется только до плюс 19 градусов, - сообщила ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Столичный регион сегодня будет находится под влиянием циклона, который в настоящий момент находится севернее Москвы, но медленно дрейфует в южном направлении. Весь день мы будем находиться во власти этого циклона и его холодной тыловой части. У нас будет преобладать холодная облачная погода с дождями и температурой почти на 6-7 градусов ниже обычного. Максимум, что мы можем обещать сегодня москвичам - плюс 17-19, в столичном регионе плюс 16-21 градус", - сообщила Волосюк, передает РИА Новости.

В первой половине дня будет дуть юго-западный ветер, но после полудня он повернет на северо-запад и окрепнет до 4-9 м/с, а в порывах его скорость будет достигать 12-15 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 741 мм рт ст, - добавила синоптик.