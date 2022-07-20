Россиянам рекомендовано ехать отдыхать в Турцию с картой "Мир" и наличными

20 июл. 9:20

Как заявили в операторе "Интурист", россиянам, отправляющимся в Турцию, рекомендуется везти с собой наличную валюту, хотя карты платежной системы "Мир" на турецких курортах уже работают.

"Хотя более 90% выбирают отели на "все включено", есть и такие, кто планирует питаться на отдыхе самостоятельно. Особенно это актуально для туристов, отдыхающих в так называемой "английской зоне" на слиянии Эгейского и Средиземного морей и путешествующих в Даламан, где часть отелей не работает по системе "все включено"", - назвали в туроператоре группу туристов, которым наличные деньги понадобятся точно.

Карта "Мир" является удобным средством оплаты на турецких курортах. "По ней можно снять в банкоматах турецкие лиры или расплатиться по карте через терминал. Проблем с оплатами по карте "Мир" у россиян практически не возникает. Большинство туристов, у которых карты "Мир" до этого не было, предпочитают открыть ее перед поездкой", - отметили в "Интуристе".

При этом карту "Мир" принимают только пять турецких банков Ziraat Bankasi, Vakifbank, Is Bankasi, Deniz Bank, Halkbank. "В туристических зонах провинции Анталья, например, на небольших базарчиках можно расплатиться как по карте, так и наличными, долларами или евро. Но в магазинах и торговых центрах оплата принимается в турецких лирах или по банковским картам", - обратили внимание представители туроператора.