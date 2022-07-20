Бундестаг выяснит ситуацию с турбиной для "Северного потока"

20 июл. 9:18

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт намерен направить правительству ФРГ запрос по поводу кризисной ситуации с турбинами для "Северного потока".

"Я планирую направить правительству депутатский запрос в связи с кризисной ситуацией с турбинами для газопровода и выяснить, какие выводы были сделаны правительством и какие шаги предприняты, дабы избежать подобного кризиса в будущем. Непродуманная санкционная политика в очередной раз показала свою полнейшую несостоятельность", - сказал депутат, передает РИА Новости.

Напомним, с середины июня, еще до планового ремонта, поставки газа по "Северному потоку" велись в ограниченном режиме - на уровне 40% от пропускной мощности. "Газпром" объяснял это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens, которые использовались на компрессорной станции "Портовая" для подачи газа в трубопровод. Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали.

Накануне в СМИ появилась информация, что поставки газа по "Северному потоку" из России в Германию возобновятся завтра, после завершения планового техобслуживания, при этом газопровод возобновит работу не на полную мощность, а на том же уровне, что был до 11 июля, когда началось его техобслуживание.