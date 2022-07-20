Захарова: новые санкции США лишь укрепят Россию

20 июл. 9:08

Заявления Белого дома о том, что США введут новые санкции в случае вхождения районов Украины в состав России, цели не достигнут, а лишь укрепят уверенность Москвы в выбранном курсе, - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Белый дом заявил, что США при вхождении районов Украины в состав РФ введут новые санкции", - написала Захарова в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

"Ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят "новые санкции" и без вхождения районов Украины в состав России... поэтому очередная угроза цели не достигла", - добавила официальный представитель МИД РФ.

"Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу", - заключила Захарова.