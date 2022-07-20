МИД Турции вызвал посла Германии

20 июл. 7:28

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Германии в Анкаре Юргена Шульца после поджога служебного автомобиля турецкого генерального консульства в Штутгарте.

Случай произошел в ночь с 18 на 19 июля. В результате поджога также получили повреждения другие транспортные средства, находившиеся поблизости.

В турецком внешнеполитическом ведомстве рассказали Шульцу об атаках на турецкие представительства, произошедших в ФРГ в последние месяцы. В МИД также выразили уверенность в том, что виновных в нападении на генконсульство задержат и привлекут к ответственности как можно скорее.

Помимо этого, министерство потребовало возместить нанесенный ущерб в соответствии с дипломатической практикой и защиту, предусмотренную международными конвенциями, передает агентство Anadolu.