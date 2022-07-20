Конкурс грантов на строительство модульных отелей объявлен в Дагестане

20 июл. 8:34

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана объявило о начале приема заявок на предоставление субсидий для строительства модульных гостиниц, сообщает пресс-служба ведомства.

"Минтуризма Республики Дагестан объявляет о начале приема заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидий на создание модульных некапитальных средств размещения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что участниками отбора могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории республики.