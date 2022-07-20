Путин рассказал, возможна ли в ближайшее время встреча с Зеленским

20 июл. 5:25

Президент России Владимир Путин оценил возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он подчеркнул, что украинские власти ранее отказались выполнять достигнутые договоренности, желания их выполнять у них нет и сейчас, передает РИА Новости

"Конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет", - сказал глава российского государства после трехсторонних переговоров в Тегеране.

Напомним, в рамках однодневного визита в Тегеран президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси и верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Также состоялся трехсторонний саммит лидеров РФ, Турции и Ирана, по итогам которого было принято совместное заявление по ситуации в Сирии.