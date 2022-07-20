Китай выступает против визита Пелоси на Тайвань и обещает бороться за него до конца

Министерство иностранных дел Китая возмущено сообщением о предстоящем визите спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси (Демократическая партия, штат Калифорния) на Тайвань в августе. Washington Post пишет, что Пелоси еще в апреле планировала отправиться на Тайвань в составе делегации Конгресса, но была вынуждена перенести визит, поскольку заразилась коронавирусом. The Financial Times сообщает, что Пелоси также собирается побывать в Сингапуре, Японии, Индонезии и Малайзии.

”Если США не отступят, Китаю придется пойти на вынужденные меры, чтобы защитить национальный суверенитет и территориальную целостность”, - заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Чжао Лицзянь. Подобный визит нанесет ”непоправимый ущерб китайскому суверенитету и территориальной целостности, а также подорвёт политические основы китайско-американских отношений”, добавил дипломат. Представитель МИД Тайваня Джоанн Оу заявила, что министерство не получило никакой информации относительно визита Пелоси.

Многие десятилетия США балансируют между двумя сторонам, не высказывая свою позицию по Тайваню, но выступая против любых односторонних изменений статус-кво. Вскоре после начала российской спецоперации на Украине, в марте, президент Байден отправил на Тайвань неофициальную делегацию, состоящую из бывших сотрудников министерства обороны и внутренней безопасности, с целью продемонстрировать поддержку "неизменной твердой позиции Тайваня".

Европейский кризис не оставил Азию равнодушной, и Тайвань начал предпринимать шаги по усилению боевой готовности в случае атаки со стороны Китая, поскольку в последние месяцы Пекин ужесточил свою риторику в отношении Тайбэя.

В ходе своего первого азиатского визита в мае Байден обозначил более конфронтационный подход к Китаю. Он также предостерег Пекин от любого потенциального нападения на Тайвань. На вопрос о том, будут ли США защищать Тайвань в случае нападения, Байден ответил: ”Да, это наше обязательство”.

Его комментарий продемонстрировал отказ от привычной американской политики, которая не подразумевает никакой определенности. США долгое время не говорили ничего конкретного в отношении масштабов потенциальной американкой помощи, не уточняя, что именно они будут делать, если им придется "защищать" Тайвань.

На пресс-конференции во вторник Чжао заявил, что Конгресс, будучи частью американского правительства должен придерживаться политики "одного Китая", имея в виду давнюю позицию США, признающую тезис о том, что Китай един и судьба Тайваня не будет решаться военным путем.

Пелоси, ярый критик Китая, в январе провела онлайн-встречу с вице-президентом Тайваня Лаем Циндэ во время его визита в США. Тот назвал ее ”настоящим другом” Тайваня.

В последние годы отношения Пекина и Вашингтона ухудшились. Министр обороны Китая генерал-полковник Вэй Фэнхэ в июне назвал Вашингтон ”задирой” и пообещал бороться до конца за Тайвань в случае, если начнется конфронтация.