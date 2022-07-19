РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

США выделят Украине новый пакет военной помощи

США выделят Украине новый пакет военной помощи

США на этой неделе выделят Украине новый пакет военной помощи, который будет включать дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним, а также артиллерийские снаряды, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Позднее на этой неделе администрация объявит о выделении президентом нового пакета вооружений и военной техники для Украины", - сказал он на брифинге для журналистов.

"Этот пакет будет включать в себя еще больше систем HIMARS <...>, которые украинцы очень эффективно используют <...>, и он также будет включать дополнительные боеприпасы для РСЗО и артиллерийские снаряды", - пояснил Кирби.

1255 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version