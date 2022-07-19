США выделят Украине новый пакет военной помощи

19 июл. 23:26

США на этой неделе выделят Украине новый пакет военной помощи, который будет включать дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним, а также артиллерийские снаряды, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Позднее на этой неделе администрация объявит о выделении президентом нового пакета вооружений и военной техники для Украины", - сказал он на брифинге для журналистов.

"Этот пакет будет включать в себя еще больше систем HIMARS <...>, которые украинцы очень эффективно используют <...>, и он также будет включать дополнительные боеприпасы для РСЗО и артиллерийские снаряды", - пояснил Кирби.