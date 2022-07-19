До конца года в Чечне заработают четыре мусоросортировочных комплекса

19 июл. 22:55

Уже до конца текущего 2022 года в рамках реализации нацпроекта "Экология" в Чечне заработают первые четыре мусоросортировочных комплекса. Об этом сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства регионального Минстроя Лом-Али Бериев.

"В 2022 году в городах Гудермес и Шали, а также в селах Ачхой-Мартан и Знаменское завершится строительство комплексов для сортировки твердых коммунальных отходов. В сумме мощность этих объектов составит 270 тыс т. Ввод в эксплуатацию необходимой инфраструктуры позволит значительно сократить объем мусора, который отправляется на захоронение", - цитирует его ТАСС.

В Грозном в 2024 году тоже планируется построить завод для переработки вторичного сырья, что позволит обрабатывать до 100% отходов.Это позволит к 2030 году увеличить показатель доли твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, до 52,1% и доли отходов, подвергшихся обработке в общем объеме твердых коммунальных отходов, до 100%, - рассказал Бериев, добавив, что общая стоимость всех объектов превышает 3,8 млрд рублей.