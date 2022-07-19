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Путин: власти Сирии вернули контроль над большей частью страны

Путин: власти Сирии вернули контроль над большей частью страны

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что законные власти Сирии вернули контроль над большей частью территории страны

"Благодаря эффективной совместной работе наших трех стран террористическая угроза и уровень насилия в Сирийско-арабской республике в последние годы неуклонно снижается. Разгромлены основные силы ИГ (запрещена в РФ) и других группировок, хозяйничавших в этой стране. Законные власти вернули контроль над большей частью территорий страны", - сказал глава российского государства после трехсторонней встречи глав государств-гарантов Астанинского процесса.

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