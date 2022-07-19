Путин, Эрдоган и Раиси приняли совместное заявление по Сирии

19 июл. 22:44

Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Эбрахим Раиси по итогам саммита в Тегеране приняли совместное заявление по ситуации в Сирии.

В частности, в нем подтверждена приверженность укрепления трехстороннего сотрудничества Москвы, Анкары и Тегерана в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирии.

В документе сказано, что сирийский кризис может быть разрешен только дипломатическим путем. Ситуация в стране также может быть урегулирована только самими сирийцами на основе резолюции СБ ООН 2254.

Кроме того, лидеры трех стран осудили продолжающиеся атаки на Сирию, в том числе на гражданские объекты. Они также отвергают попытки создать в стране новые реалии "на земле" и подтверждают намерение бороться с террористами, действующими под разными названиями.

Помимо этого, главы государств решили провести следующий трехсторонний саммит в России.