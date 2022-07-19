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РФ и Иран: США должны покинуть Сирию

РФ и Иран: США должны покинуть Сирию

Главы государств-гарантов "астанинского" процесса согласились, что США должны покинуть Сирию. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

"Страны региона и международное сообщество должны помочь возвращению сирийских беженцев в свою страну", - добавил он.

По словам президента России Владимира Путина,  из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма. "Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами", - подчеркнул он.  

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