РФ и Иран: США должны покинуть Сирию

19 июл. 22:29

Главы государств-гарантов "астанинского" процесса согласились, что США должны покинуть Сирию. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

"Страны региона и международное сообщество должны помочь возвращению сирийских беженцев в свою страну", - добавил он.

По словам президента России Владимира Путина, из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма. "Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами", - подчеркнул он.